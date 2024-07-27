الداخلية تصدر توضيحا هاماً بشأن جوازات السفر الصادرة من جوازات الحوثي

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قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية اليوم الجمعة"أن التعميم المتعلق بعدم اعتماد أي جواز سفر صادر من مصلحة الهجرة والجوازات التابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية لازال ساريا".
ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن المصدر قولة بأن" الجوازات الصادرة من مصلحة الهجرة والجوازات التابعة للحكومة الشرعية هي فقط المصرح بها للسفر عبر جميع مطارات المحافظات المحررة".