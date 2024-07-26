عدوان حوثي يستهدف كبرى الجامعات الحكومية في اليمن

الجمعة 26 يوليو-تموز 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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افادت مصادر مطلعة في صنعاء الجمعة 26 يوليو/تموز 2024م، بعزم مليشيات الحوثي الارهابية على مصادرة مساحة كبيرة من حرم جامعة صنعاء.



واوضحت المصادر لـ"مأرب برس" بان المليشيات الانقلابية قد اصدرت خلال الفترة الأخيرة قراراً يقضي بمصادرة مساحة شاسعة تقدر بحوالي 7 آلاف لبنه من حرم جامعة صنعاء كبرى الجامعات الحكومية في، اليمن وذلك بهدف استثمارها من قبل قيادات حوثية نافذة.



واشارت المصادر بأن المليشيات الحوثية تسعى إلى اقتطاع كامل المساحات التي تطل على الشوارع الرئيسية من حرم جامعة صنعاء كونها المواقع الهامة لعملية الاستثمار من قبل نافذيها وكذلك بناء ثكنات مخصصة لعناصر الجماعة الإرهابية المعنية بالتأهيل الطائفي .