وفاة فنان خليجي شهير ومن الرواد الأوائل

الجمعة 26 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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توفي الفنان الإماراتي ضاعن جمعة التميمي اليوم الخميس عن عمر يناهز 75 عاماً، بعد مسيرة طويلة قاربت نصف قرن في عالم الفن المسرحي والتلفزيوني، حيث كان من أوائل الرواد والمؤسسين لهذا المجال.

بدأ التميمي حياته المهنية كمعلم في مدارس الإمارات، قبل أن ينتقل إلى عالم الفن والتمثيل المسرحي، ومن ثم التلفزيوني في سبعينيات القرن الماضي.

شارك في عدة مسلسلات خلال مسيرته المهنية، منها: "قوم عنتر" و"فوازير جحا" في عام 1974، "زمن الطيبين" في عام 2015، و"ساعة الصفر" في عام 2016. وعمل مع فنانيين بارزين مثل سلطان الشاعر، محمد الجناحي، وجابر نغموش