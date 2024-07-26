روسيا في مجلس الأمن تكشف للعالم عن تعرض قطاع غزة للقصف  بأكثر من 50 ألف قنبلة

الجمعة 26 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 69

قال المندوب الروسي في مجلس الأمن ان أكثر من 50 ألف قنبلة ألقيت على قطاع غزة.

وبين في كلمة له الجمعة ، ان الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا ، ولا يوجد أي مكان آمن في غزة.

وأضاف : هناك تهديد باتساع رقعة الصراع إلى لبنان وسوريا.

وبين ان قرارات مجلس الأمن بشأن الصراع لا تزال حبرا على ورق.

وأشار الى ان السلطات الإسرائيلية تواصل عرقلة الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وتحمل المسؤولية.

وعبر المندوب عن قلق بلاده الكبير من استمرار حملة التضليل ضد الأونروا التي لا بديل لها – بحسب وصفه -