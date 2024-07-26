وفاة فنان خليجي شهير ومن الرواد الأوائل روسيا في مجلس الأمن تكشف للعالم عن تعرض قطاع غزة للقصف بأكثر من 50 ألف قنبلة غارات أمريكية وبريطانية على احد الجزر الاستراتيجية بمحافظة الحديدة التي يتمركز بها قوات الحرس الثوري الإيراني.. تفاصيل الخسائر ما حقيقة إرسال يمنيين للقتال في السودان؟ ودولة خليجية متورطة وفاة احد كبار قادة الإخوان المسلمين في الاردن كيف تبدو تبعات خفض التصعيد الاقتصادي في اليمن؟ (تقرير) خبر سار للطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج مندوب اليمن في الامم المتحدة يوجه تحذيرا عاجلا بخصوص جزيرة سقطرى عبد الملك الحوثي يتغزل بالكيان الصهيوني بتصريحات مشبوهة تكشف التناغم بين المشروعين ترامب : آمل أن تمحو أميركا إيران عن وجه الأرض
قال المندوب الروسي في مجلس الأمن ان أكثر من 50 ألف قنبلة ألقيت على قطاع غزة.
وبين في كلمة له الجمعة ، ان الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا ، ولا يوجد أي مكان آمن في غزة.
وأضاف : هناك تهديد باتساع رقعة الصراع إلى لبنان وسوريا.
وبين ان قرارات مجلس الأمن بشأن الصراع لا تزال حبرا على ورق.
وأشار الى ان السلطات الإسرائيلية تواصل عرقلة الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وتحمل المسؤولية.
وعبر المندوب عن قلق بلاده الكبير من استمرار حملة التضليل ضد الأونروا التي لا بديل لها – بحسب وصفه -