وفاة فنان خليجي شهير ومن الرواد الأوائل روسيا في مجلس الأمن تكشف للعالم عن تعرض قطاع غزة للقصف بأكثر من 50 ألف قنبلة غارات أمريكية وبريطانية على احد الجزر الاستراتيجية بمحافظة الحديدة التي يتمركز بها قوات الحرس الثوري الإيراني.. تفاصيل الخسائر ما حقيقة إرسال يمنيين للقتال في السودان؟ ودولة خليجية متورطة وفاة احد كبار قادة الإخوان المسلمين في الاردن كيف تبدو تبعات خفض التصعيد الاقتصادي في اليمن؟ (تقرير) خبر سار للطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج مندوب اليمن في الامم المتحدة يوجه تحذيرا عاجلا بخصوص جزيرة سقطرى عبد الملك الحوثي يتغزل بالكيان الصهيوني بتصريحات مشبوهة تكشف التناغم بين المشروعين ترامب : آمل أن تمحو أميركا إيران عن وجه الأرض
قالت وسائل اعلام تابعة للمليشيات الحوثية ان محافظة الحديدة تعرضت اليوم الجمعة لعدة غارات جوية شنتها مقاتلات أمريكية وبريطانية.
وقالت وكالة سبأ الحوثية ان الغارات الأمريكية والبريطانية استهدفت جزيرة كمران الواقعة غرب المحافظة باربع غارات جوية.
ولم تفصح المليشيات الحوثية عن اي خسائر بشرية لها وقعت في تلك الجزيرة ولا اي خسائر مادية ، وهو ما يؤكد استمرار تعمد الإدارة الأمريكية والبريطانية على استهداف مواقع حوثية وهمية او مخازن فارغة او ضربت من قبل.
وتعد جزيرة كمران احد القواعد العسكرية التي شيدها الحرس الثوري الإيراني قبل عامين وتقع فيها مخازن استراتيجية ومواقع للتصنيع الحربي.
وتضيف المصادر الميدانية ان الحرس الثوري الإيراني قام بتشيد
الانفاق وإنشاء خزانات ضخمة للوقود بمختلف أنواعها، إضافة إلى أنشاء ورش عديدة لتصنيع وتركيب الصواريخ البالسيتة والطيران المسير.
كما عملت القوات الإيرانية المتواجدة في الجزيرة على ربط رأس عيسى بمحافظة الحديدة بالجزيرة، لتسهيل عمليات نقل وتهريب السلاح والمخدرات إلى داخل اليمن.