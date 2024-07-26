وفاة احد كبار قادة الإخوان المسلمين في الاردن

الجمعة 26 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الجمعة، العالم والقيادي في الحركة الإسلامية والنائب الأسبق الشيخ إبراهيم المسعود الخريسات (أبو انس).

وكان الخريسات نائبا للمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين ١٩٨٦-١٩٩٠، ونائبا للأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي ٢٠٠٩-٢٠١٠، ورئيسا لكتلة نواب الحركة الإسلامية ١٩٩١-١٩٩٣، ومديرا عاما لجمعية المركز الإسلامي الخيرية ١٩٨٢-٢٠٠١، وعميدا لكلية المجتمع الإسلامي - الزرقاء ١٩٨٣-١٩٨٤.

وسيشيع جثمانه غدا السبت بعد صلاة الظهر في مسجد الجامعة الأردنية، إلى مثواه الأخير في مقبرة ام خروبة في السلط