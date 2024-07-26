آخر الاخبار

ما حقيقة إرسال يمنيين للقتال في السودان؟ ودولة خليجية متورطة وفاة احد كبار قادة الإخوان المسلمين في الاردن كيف تبدو تبعات خفض التصعيد الاقتصادي في اليمن؟ (تقرير) خبر سار للطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج مندوب اليمن في الامم المتحدة يوجه تحذيرا عاجلا بخصوص جزيرة سقطرى عبد الملك الحوثي يتغزل بالكيان الصهيوني بتصريحات مشبوهة تكشف التناغم بين المشروعين ترامب : آمل أن تمحو أميركا إيران عن وجه الأرض    الصين تطالب مليشيا الحوثي إلى نسيان الخيار العسكري والعودة إلى طاولة المفاوضات «ترمب» يهدد بمنع «هاريس» من الترشح.. ويصفها بالليبرالية المتطرفة وزير الأوقاف يترأس اللقاء التشاوري لقطاع تحفيظ القرآن الكريم ويناقش مستوى تنفيذ الخطط العامة

وفاة احد كبار قادة الإخوان المسلمين في الاردن

الجمعة 26 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
عدد القراءات 94

  

 انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الجمعة، العالم والقيادي في الحركة الإسلامية والنائب الأسبق الشيخ إبراهيم المسعود الخريسات (أبو انس).

وكان الخريسات نائبا للمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين ١٩٨٦-١٩٩٠، ونائبا للأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي ٢٠٠٩-٢٠١٠، ورئيسا لكتلة نواب الحركة الإسلامية ١٩٩١-١٩٩٣، ومديرا عاما لجمعية المركز الإسلامي الخيرية ١٩٨٢-٢٠٠١، وعميدا لكلية المجتمع الإسلامي - الزرقاء ١٩٨٣-١٩٨٤.

وسيشيع جثمانه غدا السبت بعد صلاة الظهر في مسجد الجامعة الأردنية، إلى مثواه الأخير في مقبرة ام خروبة في السلط

 
إقراء أيضاً
ترامب : آمل أن تمحو أميركا إيران عن وجه الأرض   
«ترمب» يهدد بمنع «هاريس» من الترشح.. ويصفها بالليبرالية المتطرفة
توكل كرمان تنسف حديث نتنياهو أمام الكونجرس وتخاطبه أنت إرهابي كبير ومرتكب حرب إب
الإعلان عن صفقة ''لوجيستية'' كبيرة بين واشنطن والرياض
اشتعال حرب المسيرات من جديد… أوكرانيا تعلن إسقاط 25 من 38 أطلقتها روسيا ليلا
احتجاز الرئيس الإسرائيلي داخل طائرته في باريس ومصادر تكشف التفاصيل
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول