خبر سار للطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج

الجمعة 26 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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اعلنت وزارة التعليم العالي في الحكومة الشرعية تحويل مستحقات المبتعثين للخارج للربع الثاني للعام 2023.

وأعلن وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات، الدكتور مازن الجفري، بدأ تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الثاني للعام 2023م.

وأوضح الدكتور مازن الجفري، في تصريح لوكالة سبأ انه تم بدء التحويل للمستحقات من البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن الى جميع الملحقيات الثقافية و السفارات اليمنية المعتمدة في الخارج لصرفها للطلاب خلال الايام القريبة القادمة.

واكد الجفري، ان قطاع البعثات انتهى كذلك من إعداد الربع الثالث للعام 2023م والرسوم الدراسية 2023/2024م وذلك لتقليص الفترة الزمنية بين موعد استحقاق الربع والموعد المتوقع لتسليمه..داعيا الطلاب تقدير الظروف الصعبة والتحديات الراهنة التي يواجهها الوطن.