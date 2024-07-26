مندوب اليمن في الامم المتحدة يوجه تحذيرا عاجلا بخصوص جزيرة سقطرى

الجمعة 26 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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وجه مندوب مندوب اليمن في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، الدكتور محمد جميح، تحذيرا خطيرا بخصوص جزيرة سقطرى.

حيث كشف جميح عن احتمال وضع جزيرة سقطرى ، في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، جراء استمرار الانتهاكات الاستثمارية والصيد الجائز وتدمير الحياة البيئية في الجزيرة.

جاء ذلك في تغريدات نشرها على حسابة بمنصة إكس.

وقال مندوب اليمن في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، إن لجنة التراث العالمي فتحت في اجتماعها بنيودلهي ملف وضع جزيرة سقطرى.

وأضاف: "هناك احتمالية وضعها على قائمة التراث المعرض للخطر، بسبب الاستثمارات الإنشائية والتوسع العمراني المخالف وعمليات الصيد المكثفة وإدخال نباتات من خارج الجزيرة أثرت على الحياة النباتية".

واعتبر جميح ذلك بمثابة "جرس إنذار قبل اتخاذ قرار التصنيف"، مشيرا إلى عمله خلال الأيام الأخيرة مع وفود دول شقيقة وصديقة لتلافي وضع الجزيرة على قائمة الخطر، مع الالتزام بمتطلبات اليونسكو التي قررت إرسال لجنة رقابة.

وطالب جميح بـ"العمل على تلافي الانتهاكات الاستثمارية الحاصلة وتقنين التوسع الحضري وعمليات الصيد المجحف".

وأكد أن "سقطرى محمية ويجب الكف عن العبث بها".

وأدرجت سقطرى عام 2008 في قائمة مواقع التراث العالمي في الفئة الطبيعية، إلا أن ما تتعرض لها مؤخرا من انتهاكات واستثمارات وصيد جائر، يهدد بوضعها بخروجها من قائمة التراث ووضعها على قائمة المواقع المهددة بالخطر، كصنعاء وزبيد.