عبد الملك الحوثي يتغزل بالكيان الصهيوني بتصريحات مشبوهة تكشف التناغم بين المشروعين

الخميس 25 يوليو-تموز 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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خرج زعيم مليشيات الحوثي الانقلابية المدعو عبد الملك الحوثي اليوم الخميس بتصريحات مشبوهة تكشف جانباً من التناغم بين الجماعة والكيان الصهيوني.



زعيم الحوثيين في كلمة متلفزة بثتها قناة المسيرة الحوثية قال بأن: “هجمات الحوثيين على إسرائيل ستستمر ولن تردعها الغارات الجوية الإسرائيلية بالقرب من ميناء الحديدة”.

كما أشار إلى أن القصف الإسرائيلي على الحديدة “لن يحقق الردع لمنع العمليات التي تشنها الجماعة”

وجدد الحوثي تاكيده باستمرار العمليات العسكرية على خطوط الملاحة والممرات المائية حيث تقود الولايات المتحدة الأمريكية تحالفاً دولياً لحمايتها.

وأردف: “كل ما يحصل من جانب الإسرائيليين سيكون محفزاً أكثر على الانتقام” (في اشارة الى توظيف مليشياته للضربة الاسرائيلية الاستعراضية التي استهدفت ميناء الحديدة خلال الأيام القليلة الماضية بما يخدم مشروع الجماعة وكذا ارتفاع منسوب شعبيتها )

يأتي هذا، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها عن تدمير صاروخين معدين للإطلاق تابعين للحوثيين.

وزادت: “خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير صاروخين معدين للإطلاق تابعين للحوثيين المدعومين من إيران في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

وتابعت: “تقرر أن هذه الصواريخ تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة”.

وأضافت: “يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً”.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشنُّ تحالفٌ تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها ضد السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر.

في المقابل، استهدف الحوثيون منذ نوفمبر العام الماضي، أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة الارهابية النداو عبدالملك الحوثي، زاعماً أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.