وزير الأوقاف يترأس اللقاء التشاوري لقطاع تحفيظ القرآن الكريم ويناقش مستوى تنفيذ الخطط العامة

الخميس 25 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، عقد اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، اللقاء التشاوري لمناقشة منطلقات عمل قطاع تحفيظ القرآن الكريم، بحضور وكيل الوزارة لقطاع التحفيظ الشيخ حسن الشيخ.

وأكد معالي الوزير شبيبة في افتتاح اللقاء على أهمية العناية بالقرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وتجويده، وإعداد جيل متسلح بأخلاق القرآن، والعقيدة الصحيحة، والانتماء الوطني؛ لاسيما في ظل التجريف الممنهج للهوية اليمنية، والتطييف الواسع الذي تقوم به المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيًا في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها..مبديًا الدعم الكامل لكل أنشطة القطاع في مختلف محافظات الجمهورية المحررة.

وأشاد وزير الأوقاف، بالمخرجات المنافسة في المسابقات الدولية لتحفيظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وتجويده في مختلف أنحاء العالم، وتعزيز وجود اليمن في منصات التتويج.

بدروه أثنى الوكيل حسن الشيخ بالدعم والرعاية المستمرة من معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، وإحياء دور القطاع بعد سنوات من التهميش، وهو ما انعكس على مستوى التمثيل المشرف للجمهورية اليمنية في المحافل الدولية.

موضحًا أهمية هذا اللقاء في وضع المنطلقات التي تحدد الإطار العام للتعامل الجهات العاملة في خدمة القرآن الكريم بالميدان سواء كانت رسمية ممثلة بمكاتب التحفيظ في المحافظات أو أهلية ممثلة في المراكز الدعوية للجمعيات الخيرية ودور القرآن الكريم، والمؤسسات الدعوية.

وتطرق اللقاء إلى إعداد منهج موحد لكافة الفئات العمرية لحفظ القرآن الكريم، ومناقشة الاشتراك في المسابقات الدولية القرآنية..وأهمية التنسيق مع وزارة التربية والتعليم في تدريب واختيار المدرسين الأكفاء لمدرسي القرآن الكريم.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية تنظيم الإجازات الشرعية في القرآن الكريم ..عبر اللجان المختصة بقطاع تحفيظ القرآن الكريم.