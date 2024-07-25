توكل كرمان تنسف حديث نتنياهو أمام الكونجرس وتخاطبه أنت إرهابي كبير ومرتكب حرب إبادة مكانك الطبيعي في السجن وأروقة المحاكم أقوى 10 جوازات سفر في العالم لعام 2024.. ماذا عن جواز اليمن؟ وأين حلت السعودية؟ 4 ناجين فقط.. حادثة غرق جديدة ضحيتها عشرات المهاجرين الأفارقة قبالة سواحل اليمن بيان للإمارات حول موقفها من اتفاق الحكومة اليمنية مع الحوثيين إعلان هام لطيران اليمنية بشأن عدد الرحلات المتفق عليها من وإلى مطار صنعاء ومنافذ بيع التذاكر الصين تتحرك في البحر الأحمر وتكشف كيف نجت معظم سفنها من هجمات الحوثيين؟ الإعلان عن صفقة ''لوجيستية'' كبيرة بين واشنطن والرياض تفاصيل حادثة تحطم الطائرة النيبالية وصورة لمهندس الطيران اليمني الذي كان على متنها 145 حكم إعدام أصدرتها جماعة الحوثي.. نفذت منها تسعة أحكام و70 مختطفا آخرين في سجونها مهددين بالقتل في أغرب مباراة على الإطلاق.. هكذا انتزع منتخب المغرب فوزاً ثميناً من الأرجنتين
وبخت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بعد خطابه الذي القاه أمام الكونجرس الأميركي.
حيث خاطبت توكل كرمان، نتنياهو قائلة: لست داعية سلام، أنت إرهابي كبير، ومرتكب حرب إبادة ومجازر تطهير عرقي، مكانك الطبيعي في السجن وأروقة المحاكم الدولية، وليس في الكونجرس الأميركي تلقي عليهم وعلى العالم دروسا عن التحضر والسلام.
وتابعت كرمان: أنت وحكومتك الفاشية تمثلان تجسيدا للوحشية والهمجية بكل تفاصيلها، يشهد بذلك عشرون ألف طفل في غزة قطعت أجسادهم أسلحة القتل الذكية القادمة بسخاء من أميركا وأضعافهم من الجرحى.
كما أكدت الناشطة توكل كرمان، أن لا سلام دون إنهاء الاحتلال عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وعودة كامل اللاجئين، مشددة على أن غير ذلك سيكون الأمن والسلام والاستقرار مجرد أوهام وأماني زائفة.