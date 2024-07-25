توكل كرمان تنسف حديث نتنياهو أمام الكونجرس وتخاطبه أنت إرهابي كبير ومرتكب حرب إبادة مكانك الطبيعي في السجن وأروقة المحاكم

الخميس 25 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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وبخت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بعد خطابه الذي القاه أمام الكونجرس الأميركي.

حيث خاطبت توكل كرمان، نتنياهو قائلة: لست داعية سلام، أنت إرهابي كبير، ومرتكب حرب إبادة ومجازر تطهير عرقي، مكانك الطبيعي في السجن وأروقة المحاكم الدولية، وليس في الكونجرس الأميركي تلقي عليهم وعلى العالم دروسا عن التحضر والسلام.

وتابعت كرمان: أنت وحكومتك الفاشية تمثلان تجسيدا للوحشية والهمجية بكل تفاصيلها، يشهد بذلك عشرون ألف طفل في غزة قطعت أجسادهم أسلحة القتل الذكية القادمة بسخاء من أميركا وأضعافهم من الجرحى.

كما أكدت الناشطة توكل كرمان، أن لا سلام دون إنهاء الاحتلال عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وعودة كامل اللاجئين، مشددة على أن غير ذلك سيكون الأمن والسلام والاستقرار مجرد أوهام وأماني زائفة.