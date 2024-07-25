أقوى 10 جوازات سفر في العالم لعام 2024.. ماذا عن جواز اليمن؟ وأين حلت السعودية؟

الخميس 25 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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حاز جواز السفر السنغافوري، على المرتبة الأولى في العالم، من حيث قدرته على تسهيل دخول حامليه إلى 195 دولة دون الحصول على تأشيرة دخول؛ متفوقاً على جواز السفر الألماني، والفرنسي، والإيطالي، والإسباني، والأمريكي، والبريطاني.

و أظهرت قائمة المؤشر السنوي لجوازات سفر دول العالم لسنة 2024م، التي أصدرتها شركة هينلي في لندن، أمس، أن جواز السفر السعودي حقق قفزة كبيرة هذا العام باحتلاله المرتبة الـ56 عالمياً، بحكم صلاحية حامله لدخول 88 دولة بلا تأشيرة، متقدمات باطّراد من المرتبة الـ75 في 2015م، والمرتبة الـ72 في 2021م، إلى المرتبة الـ65 في 2023م.

وهكذا قفز جواز السفر السعودي خلال سنة واحدة إلى المرتبة الـ56.

وتقوم شركة هينلي وشركاه باستخلاص نتائج مؤشرها من البيانات التي تحصل عليها من الرابطة الدولية للنقل الجوي (أياتا)، التي تشمل السفر إلى 227 وجهة دولية، بنحو 199 جواز سفر من مختلف دول العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة هينلي وشركاه جورج ستيفن: إن السفر من دون تأشيرة دخول ليس مجرد عملية مريحة؛ «بل هو أداة اقتصادية قوية يمكنها أن تعزز النمو، والتعاون الدولي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية».

وانحدرت الولايات المتحدة في المؤشر الجديد إلى المرتبة الثامنة؛ فيما احتلت بريطانيا المرتبة الرابعة.

وباستثناء الإمارات، التي احتلت المرتبة التاسعة عالمياً؛ فإن السعودية تقدمت بقية دول الخليج؛ إذ تلتها البحرين في المرتبة الـ57، ثم سلطنة عمان في المرتبة الـ58.

وتذيل جواز سفر كوريا الشمالية المؤشر في المرتبة الـ96.

ومن الدول التي احتلت مراتب متأخرة جداً في القائمة: لبنان (92)، جنوب السودان (93)، إيران (94)، السودان (94)، إريتريا (95).

وشملت البلدان أسفل القائمة، فلسطين في المركز الـ97، ثم ليبيا في المركز الـ98، ومن ثم الصومال، واليمن، والعراق (في المراكز الـ99 والـ100 والـ101).

وحازت سوريا على المركز الأخير بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المركز الـ102 في المؤشر بشكلٍ عام).

أما بالنسبة لأضعف جواز سفر، فقد صنف المؤشر أفغانستان على أنها تمتلك جواز السفر الأضعف في العالم، حيث يتيح لمواطنيها السفر إلى 26 دولة فقط بدون الحاجة إلى تأشيرة، وهي أدنى درجة مسجلة في تاريخ المؤشر منذ نحو عقدين من الزمن.

فيما يلي أقوى 10 جوازات سفر في العالم لهذا العام:

1. سنغافورة (195 وجهة)

2. فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، إسبانيا (192)

3. النمسا، فنلندا، أيرلندا، لوكسمبورج، هولندا، كوريا الجنوبية، السويد (191)

4. بلجيكا، الدنمارك، نيوزيلندا، النرويج، سويسرا، المملكة المتحدة (190)

5. أستراليا، البرتغال (189)

6. اليونان، بولندا (188)

7. كندا، جمهورية التشيك، المجر، مالطا (187)

8. الولايات المتحدة (186)

9. إستونيا، ليتوانيا، الإمارات العربية المتحدة (185)

10. أيسلندا، لاتفيا، سلوفاكيا، سلوفينيا (184)