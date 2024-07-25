إعلان هام لطيران اليمنية بشأن عدد الرحلات المتفق عليها من وإلى مطار صنعاء ومنافذ بيع التذاكر

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أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية تشغيل ثلاث رحلات يومياً لخط (صنعاء- عمّان- صنعاء) إبتداء من اليوم الخميس الموافق ٢٥ من يوليو.
واوضح الناطق الرسمي للخطوط الجوية اليمنية حاتم الشَّعبي ان تشغيل هذه الرحلات يأتي بحسب الاتفاق بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي الذي أعلنه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن هانس جروندبيرغ، يوم الثلاثاء.
وأكد الشعبي ان شركة الخطوط الجوية اليمنية تحرص على تقديم خدمتها لكافة ابناء الشعب اليمني، وان تشغيل رحلات صنعاء عمّان صنعاء جاء بعد الحصول على التصاريح المطلوبة.
واوضح ان الشركة تقوم بمتابعة الحصول على التصاريح لتشغيل رحلات من صنعاء ايضا للقاهرة مومباي في الهند عندما تحصل على جميع التصاريح التصاريح اللازمة لذلك.
واوضح ايضا انه قد تم فتح منافذ البيع بجميع مكاتب الشركة ووكلائها المعتمدون على كافة درجات الإركاب من جميع مناطق اليمن دون استثناء.