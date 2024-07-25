إعلان هام لطيران اليمنية بشأن عدد الرحلات المتفق عليها من وإلى مطار صنعاء ومنافذ بيع التذاكر الصين تتحرك في البحر الأحمر وتكشف كيف نجت معظم سفنها من هجمات الحوثيين؟ الإعلان عن صفقة ''لوجيستية'' كبيرة بين واشنطن والرياض تفاصيل حادثة تحطم الطائرة النيبالية وصورة لمهندس الطيران اليمني الذي كان على متنها 145 حكم إعدام أصدرتها جماعة الحوثي.. نفذت منها تسعة أحكام و70 مختطفا آخرين في سجونها مهددين بالقتل في أغرب مباراة على الإطلاق.. هكذا انتزع منتخب المغرب فوزاً ثميناً من الأرجنتين 240 حالة طلاق يوميا في هذه الدولة العربية ..والأسباب غريبة اشتعال حرب المسيرات من جديد… أوكرانيا تعلن إسقاط 25 من 38 أطلقتها روسيا ليلا الاتحاد الأرجنتيني يصدر بيانا رسميا بعد أحداث مباراة المغرب معركة مصيرية ضد المسلمين في الأندلس أبطالها 5 ملوك
أكد مسؤول صيني أن بلاده تتواصل مع جميع الأطراف في اليمن بمن فيهم الحوثيون، لإيقاف الهجمات في البحر الأحمر، وحماية وتأمين خطوط الملاحة الدولية".
وقال القائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن، شاو تشنغ، خلال مؤتمر صحفي على الإنترنت، نظمه مركز صنعاء للدراسات، ونقلته وكالة الأناضول، إنه "سيعمل على خفض التصعيد في البحر الأحمر".
وشدد على ضرورة إيقاف الصراع في قطاع غزة من أجل وقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
كما أوضح أن معظم السفن الصينية لم تتأثر بالهجمات بشكل مباشر بعد أن غيّرت بعضها المرور عبر "رأس الرجاء الصالح".
وأكد وجود حادثتين تعرضت فيهما سفينتان صينيتان لهجومين بعد أن ظن المهاجمون أنهما لدول أخرى، حسب تعبيره.
وحث على إيقاف أي تصعيد للصراع عقب الهجمات التي شنتها "إسرائيل" على ميناء الحديدة، محذِّرا من أن "أي تصعيد سيؤثر على الحياة اليومية والمعيشية لليمنيين".
وعبّر عن أمله بتحقيق السلام في أقرب وقت، ودعا -في الوقت ذاته- جميع الأطراف إلى العودة إلى المفاوضات وتغليب مصالح المواطنين.
وكان الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة السفير فو كونغ قال إن تسوية الأزمة اليمنية يتطلب وسائل سياسية ودبلوماسية.
ودعا جميع الأطراف إلى العمل بشكل مشترك على تعزيز عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وحل التوترات والخلافات من خلال المفاوضات.