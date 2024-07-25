اشتعال حرب المسيرات من جديد… أوكرانيا تعلن إسقاط 25 من 38 أطلقتها روسيا ليلا

الخميس 25 يوليو-تموز 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

عدد القراءات 89

قال قائد القوات الجوية الأوكرانية، اليوم (الخميس)، إن القوات الجوية دمّرت 25 من 38 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا مساء أمس، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وأضاف: «في الليلة الماضية استخدم العدو طائرات مسيرة هجومية من طراز شاهد-131/136 وهاجم بنية تحتية أوكرانية في عدة مناطق منها منطقة جنوب أوديسا ووسط أوكرانيا