احتجاز الرئيس الإسرائيلي داخل طائرته في باريس ومصادر تكشف التفاصيل

الخميس 25 يوليو-تموز 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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ذكر المتحدث باسم رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأربعاء، أنه جرى احتجازه والوفد المرافق له داخل طائرته في مطار باريس، بعد أنباء عن "حدث أمني".

وأشار المتحدث في تصريحات أوردتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أنه سمح للرئيس الإسرائيلي والوفد المرافق له بمغادرة طائرتهم في مطار باريس، بعد أن تم احتجازهم على متن الطائرة لمدة 40 دقيقة من هبوطها، نظرا لمخاوف أمنية.

وذكر أن هرتسوغ والمرافقين له نزلوا من الطائرة، واستأنفوا جدول أعمال الرحلة المخطط له، فيما أفادت الصحيفة بأنه شوهد شخص مشتبه به على سطح قريب عندما هبطت الطائرة في المطار.

وتوجه الوفد الإسرائيلي إلى فرنسا لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، وسط رقابة أمنية مشددة في ظل التهديدات والدعوات التي تطالب باستبعاد الاحتلال من أولمبياد باريس، على خلفية الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة.

وكانت حركة حماس علقت في وقت سابق على فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه شخص يهدد بعمليات قتل في العاصمة الفرنسية باريس؛ بسبب مشاركة الاحتلال الإسرائيلي في الأولمبياد المقبل.

واتهم القيادي في حركة حماس عزت الرشق، في بيان، حسابات تابعة لأجهزة الاحتلال الأمنية بنشر الفيديو وتزويره ونسبه للمقاومة، مشددا على أن "الفيديو مفبرك، وجزء من الدعاية الصهيونية للتحريض ضد المقاومة الفلسطينية". وأكد الرشق على "دعوات مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي في كل المجالات، ردا على المجازر وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وتداول ناشطون أجانب على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يغطي وجهه بالكوفية الفلسطينية، ويضع صورة للعلم الفلسطيني على قميصه،

ويقول: "يستمر كفاحنا ضد الكيان الصهيوني، ونوجه رسالة للشعب الفرنسي والرئيس ماكرون، لقد دعمتم النظام الصهيوني في حربه الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني، وقدمتم إليهم الأسلحة، وساعدتم في قتل أخوتنا وأطفالنا". وأضاف المتحدث الذي يظهر من لكنته العربية الضعيفة أنه أجنبي: "دعوتم الصهاينة للألعاب الأولمبية، وستدفعون ثمن ما فعلتم، وستدفق أنهارا من الدماء في شوارع باريس".

ورفع المتحدث في نهاية كلمته "رأس دمية مقطوعة وعليها دماء". يشار إلى أن باريس تحتضن دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024، التي من المقرر أن تبدأ في 26 تموز/ يوليو الجاري، وحتى 11 آب/ أغسطس المقبل