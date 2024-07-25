الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة 5 جثث محتجزين من غزة

الخميس 25 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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ذكر الجيش الإسرائيلي أن القوات استعادت، يوم الأربعاء، جثث 5 أشخاص قتلوا في هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر واحتجزت في غزة منذ ذلك الحين.

وقالت إذاعة الجيش إن مايا غورين، وهي معلمة رياض أطفال تبلغ من العمر 56 عاما، قُتلت خلال الهجوم على تجمعها السكني نير عوز الذي كان من بين الأكثر تضررا من هجوم حماس.

وذكر الجيش أن الأربعة الآخرين منهم جندي احتياط وجنديان كانا في الخدمة الإلزامية، وقتلوا في مواجهات خلال هجوم السابع من أكتوبر.

وجرى انتشال الجثث من منطقة خان يونس في جنوب غزة حيث أطلقت القوات الإسرائيلية عمليات جديدة هذا الأسبوع.

وكان ينظر إلى الأربعة على أنهم من بين 120 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة.

وقد أعلنت إسرائيل الوفاة المفترضة لحوالي 40 منهم بناء على نتائج الفحص الجنائي من مواقع مختلفة للهجوم والاستخبارات والتوثيق البصري وشهادات الرهائن المفرج عنهم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب أمام الكونغرس الأميركي يوم الأربعاء إن حكومته تنخرط بشكل نشط في جهود مكثفة لإطلاق سراح الرهائن المتبقين، وإنه واثق من أن هذه الجهود ستكلل بالنجاح.

يذكر أن حماس شنت هجمات غير مسبوقة على إسرائيل في السابع من أكتوبر، ما أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، واحتجاز نحو 250 أسيرا، ما زال 116 منهم في غزة، بينهم كثيرون قتلوا.

في المقابل، ردت إسرائيل بقصف مكثف وعمليات برية مدمرة تسببت بمقتل أكثر من 39 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى جرح عشرات آلاف المدنيين، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وكانت إسرائيل قد استعادت 110 من الأسرى، خلال وقف إطلاق النار الذي استمر 7 أيام وانتهى في الأول من ديسمبر الماضي