قد ينفجر الحرب في لاحظات … الجيش الأميركي يعلن اعتراض طائرات روسية وصينية

الخميس 25 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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ذكر الجيش الأميركي، يوم الأربعاء، أنه اعترض طائرتين عسكريتين روسيتين وطائرتين صينيتين كانت تعمل في منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي في ألاسكا، رغم أنها ظلت في المجال الجوي الدولي.

وقالت قيادة الدفاع الجوي والفضائي لأميركا الشمالية في بيان «ظلت الطائرات الروسية والصينية في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي السيادي الأميركي أو الكندي»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت أن الطائرات لم تكن تشكل تهديداً، وأنها ستواصل مراقبة «نشاط المنافسين» بالقرب من أميركا الشمالية