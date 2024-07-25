قوات الجيش تسحق هجوماً حوثياً في صعدة

الخميس 25 يوليو-تموز 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أحبطت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، هجومًا شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعها في مديرية البقع، بمحافظة صعدة، شمال البلاد.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني قوله، إن "مجاميع من عناصر المليشيات الإرهابية، حاولت التقدم، مساء أمس، باتجاه عدد من التباب الواقعة بالقرب من الخط الدولي الرابط بين البقع ومنطقة اليتمة".

وأكد المصدر، أن قوات الجيش، أحبطت محاولة المليشيات الحوثية، وأجبرتها على التراجع بعد تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد.

يأتي هذا في ظل التصعيد الذي تقوم به مليشيا الحوثي في عدد من الجبهات بالتزامن مع التحركات الأممية والمساعي الدولية لإحلال السلام في البلاد، والذي تقابله المليشيا بمزيد من التصعيد.