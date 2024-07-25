قوات الجيش تسحق هجوماً حوثياً في صعدة عاجل..اعلان حوثي بشأن عودة خدمة السويفت البنكية للبنوك السته الواقعة في مناطق سيطرتها توقعات بانقلاب المليشيات على اتفاق خفض التصعيد الأقتصادي مليشيات الحوثي تنهي حياة أحد الأسرى من قوات الشرعية تعذيبا في أحد سجونها بصنعاء آلاف المتظاهرين يحتشدون قرب الكونغرس احتجاجاً على خطاب نتنياهو اتفاق قادته السعودية والإمارات: خارطة طريق جديدة تنص على تصدير النفط وتوحيد العملة ووقف تدمير الاقتصاد والقطاع المصرفي ألمانيا تلاحق «حزب الله».. وتبدأ بحظر مركزه الإسلامي في هامبورغ تعرف على المبالغ المالية التي رصدها الاتحاد السعودي للهجن في بطولة كأس العلا للهجن حرس الحدود» السعودي يضبط كميات من القات المهرب جنوب المملكة هيئة الأسرى والمختطفين .. جماعة الحوثي المسلحة أصدرت 145 قرار إعدام بحق مختطفين مدنيين
أحبطت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، هجومًا شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعها في مديرية البقع، بمحافظة صعدة، شمال البلاد.
ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني قوله، إن "مجاميع من عناصر المليشيات الإرهابية، حاولت التقدم، مساء أمس، باتجاه عدد من التباب الواقعة بالقرب من الخط الدولي الرابط بين البقع ومنطقة اليتمة".
وأكد المصدر، أن قوات الجيش، أحبطت محاولة المليشيات الحوثية، وأجبرتها على التراجع بعد تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد.
يأتي هذا في ظل التصعيد الذي تقوم به مليشيا الحوثي في عدد من الجبهات بالتزامن مع التحركات الأممية والمساعي الدولية لإحلال السلام في البلاد، والذي تقابله المليشيا بمزيد من التصعيد.