مليشيات الحوثي تنهي حياة أحد الأسرى من قوات الشرعية تعذيبا في أحد سجونها بصنعاء

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أفادت مصادر مطلعة الأربعاء 24 يوليو/تموز 2024م بوفاة جندياً في قوات الشرعية بأحد سجون المليشيات الحوثية الارهابية بصنعاء بعد مضي سنوات على أسره من خطوط المواجهات مع قوات الشرعية.
واوضحت المصادر لـ"مأرب برس "بأن الأسير الجندي فارع الدهبول قد فارق الحياة في سجون المليشيات الحوثية نتيجة تعرضه لعمليات تعذيب وحشية من قبل العصابة العنصرية في صنعاء.
وقالت المصادر بأن الأسير المتوفي في سجون المليشيات تم أسره قبل حوالي 4 سنوات في جبهة كتاف بمعقل، زعيم المليشيات الحوثية بمحافظة صعدة.