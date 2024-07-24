ألمانيا تلاحق «حزب الله».. وتبدأ بحظر مركزه الإسلامي في هامبورغ

الأربعاء 24 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت ألمانيا حظر المركز الإسلامي في هامبورغ وعشرات الجمعيات والمنظمات التابعة له، بسبب دعمه لـ«حزب الله» المصنف إرهابياً في ألمانيا منذ 2021، بعد 31 عاماً من المراقبة و7 أشهر من التمحيص بأدلة جمعها أكثر من 800 شرطي.

فبعد سنوات من مطالبة الأحزاب الألمانية والمعارضة الإيرانية بإغلاق المركز بسبب نشاطاته السياسية، نجحت الداخلية الألمانية بجمع أدلة كافية تشكل سنداً قانونياً لها لإغلاق المركز المعروف بـ«المسجد الأزرق» بسبب لونه وهندسته المعمارية الضخمة.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية إن تحقيقاتها أظهرت أن المركز الذي يقدم نفسه بوصفه جمعية دينية من دون أجندة سياسية، هو عكس ما يدّعي.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن حظر المركز جاء بسبب «نشره التطرف».