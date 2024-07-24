حرس الحدود» السعودي يضبط كميات من القات المهرب جنوب المملكة

الأربعاء 24 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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كشفت أجهزة الأمن السعودية ان الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان احبطت تهريب (135) كيلوغراما من "نبات القات المخدر" .

وقالت مصادر سعو انه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما اهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام المحددة .