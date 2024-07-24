الجزائية في عدن تصدر أحكام إعدم وسجن بحق أفراد عصابة ادينوا في اغتيال ائمة مساجد وضباط عسكريين.. الأسماء عملة موحدة وبنك مركزي مستقل.. مبعوث الأمم المتحدة يتحدث عن ''الهدف'' من الاتفاق الأخير بين الشرعية والحوثيين عاجل.. السعودية تصدر بيان بشأن الإتفاق المعلن بين الحكومة اليمنية والحوثيين بسعر صرف 1884 ريالا.. اعلان جديد للبنك المركزي اليمني جدول مباريات المنتخبات العربية لكرة القدم في اولمبياد باريس إعلام عبري يكشف عن الأمر الذي سهل لإسرائيل قصف ميناء الحديدة المحافظات التي توقع مركز الأرصاد في اليمن أن تشهد أمطار غزيرة وبَرَد ورياح وسيول مأرب.. الفريق بن عزير يهيب بجميع التشكيلات العسكرية بأن تكون على أهبة الإستعداد ويشدد على رفع الجاهزية الكشف عن طبيعة الإنفجار العنيف الذي سمع دويه ليل أمس بمحافظة الحديدة ''صورة'' عدن.. مسؤول في البنك المركزي يكشف تعرضه للتهديد بالتصفية ويعلن استقالته من منصبه
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية في العاصمة المؤقتة عدن في جلستها اليوم الأربعاء برئاسة القاضي يحيى محمد السعيدي، بإدانة المتهمين في القضية رقم 54 لعام 2021م بما إليهم في قرار الاتهام بشأن تشكيل عصابة مسلحة والتورط في جرائم إغتيال أئمة المساجد وجنود وضباط الأمن والجيش خلال الفترة من العام 2015 - 2020م في محافظتي عدن ولحج.
وقضى منطوق الحكم الذي تم تلاوته في الجلسة العلنية بحضور عضو النيابة فيصل عبدالحافظ وأمين سر الجلسة عفاف علي محسن، بمعاقبة المدانين (الجشمي أحمد حسين الجشمي) و(عماد صالح علي أحمد الخضر) و(حسام نجيب أحمد يوسف) و(وائل محمد حسين صالح الجزار) و(عمار شوعي حسن الحوصلي) و(أحمد إبراهيم أحمد يوسف قدي) و(علي محمد علي الخضري) بالإعدام حداً.
كما قضى الحكم بمعاقبة المدانين (محمد كمال أحمد صغير) و(محمد غالب عياش عبدالله) و(نجيب محمد يوسف قدي) بالسجن لمدة عشر سنوات لكل واحد منهم، ومعاقبة كلاً من (علي أحمد يوسف)و (فهمي محمد يوسف قدي) و(محمد حسين عياش) بالسجن خمس سنوات.
وبالنسبة للمدانين (أحمد علي أحمد الخضري) و(جبر علي علي الحيمي)و(جبر ناصر أحمد سريب) و(سنان علي علي الحيمي) و(علي عبدالملك محمد الحيمي) و(غالب علي علي الحيمي) و(علي عبدالكريم محمد الحيمي) فقد قضت المحكمة بالاكتفاء بالمدة التي قضوها بالسجن.
كما ألزمت المحكمة، النيابة العامة بمصادرة وتحريز جميع المضبوطات.