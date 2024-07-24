عاجل.. السعودية تصدر بيان بشأن الإتفاق المعلن بين الحكومة اليمنية والحوثيين

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أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة بالبيان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن هانس جروندبيرغ، الثلاثاء 23 يوليو 2024م، بشأن اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على إجراءات خفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، والخطوط الجوية اليمنية.
وأشارت الخارجية السعودية إلى دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في اليمن ولشعبه الشقيق، حسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم الاربعاء.
وأكدت المملكة استمرار وقوفها مع اليمن وحكومته وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع جهود خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة.
وأعربت في الوقت ذاته عن تطلعها إلى أن يُسهم هذا الاتفاق في جلوس الأطراف اليمنية على طاولة الحوار تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن لمناقشة جميع القضايا الاقتصادية والإنسانية، وبما يُسهم في التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية في إطار خارطة الطريق لدعم مسار السلام في اليمن.
وكان مبعوث الأمم المتحدة قال في بيانه الذي اعلن فيه تفاصيل الاتفاق ان السعودية لعبت دورا هاما في التوصل اليه.
ورحبت الحكومة الشرعية بهذا الاعلان، فيما اعتبر الحوثيون الاتفاق بانه بين اليمن والسعودية.