بسعر صرف 1884 ريالا.. اعلان جديد للبنك المركزي اليمني

الأربعاء 24 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، بيع 16.9 مليون دولار، من إجمالي 30 مليون كانت معروضة في مزاد، وبسعر صرف 1884 ريالاً لكل دولار أمريكي.

جاء ذلك في بيان للبنك المركزي، نشره على موقعه الرسمي، اعلن فيه نتائج المزاد العلني رقم (10) لهذا العام 2024، لبيع 30 مليون دولار أمريكي.

وقال البنك إن 4 مشاركين تقدموا للمزاد رقم (10/2024) لبيع 30 مليون دولار، وبلغت عدد العطاءات المتقدمة 8 قُبلت كلها، مشيرا الى أن نسبة التغطية بلغت 57%.

واوصى فريق خبراء صندوق النقد الدولي في ختام زيارته الى اليمن مطلع يوليو العام الماضي 2023، بضرورة الحفاظ على استمرار نظام مزاد بيع العملة الأجنبية الأسبوعي للحد من التضخم ودعم استقرار سعر الصرف من خلال استيعاب السيولة.