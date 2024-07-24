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جدول مباريات المنتخبات العربية لكرة القدم في اولمبياد باريس

الأربعاء 24 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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جدول اولمبياد باريس 2024 

 تبدأ البطولة اليوم 24 يوليو 

النهائي 9 اغسطس 

‎المباريات بتوقيت مكة

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