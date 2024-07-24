إعلام عبري يكشف عن الأمر الذي سهل لإسرائيل قصف ميناء الحديدة

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قالت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب زوّدت الولايات المتحدة بمعلومات استخباراتية عن منشآت تابعة للحوثيين، في اليمن.
وأكدت أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية شكّلت قبل 18 شهرا وحدة خاصة باليمن لوضع بنك أهداف يمكن مهاجمتها.
وأوضحت الهيئة التابعة للاحتلال أن عمل الوحدة سهّل قصف ميناء الحديدة، وسيسهل عمليات قادمة إذا استدعى الأمر ذلك.
واعلن الحوثيون ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الإسرائيلي على مدينة الحديدة السبت الماضي إلى 9 أشخاص وأكثر من 80 جريحا.