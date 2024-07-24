مأرب.. الفريق بن عزير يهيب بجميع التشكيلات العسكرية بأن تكون على أهبة الإستعداد ويشدد على رفع الجاهزية

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شدد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، على رفع القدرات القتالية لجميع منتسبي القوات المسلحة والاستعداد القتالي واليقظة الأمنية العالية في كل الأوقات.
وشهد الفريق بن عزيز، في مأرب تنفيذ مشروع الرماية بالذخيرة الحيّة لقيادات هيئة التدريب، بمناسبة تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي الجاري 2024، وتنفيذاً لتعليمات رئاسة هيئة الأركان برفع الجاهزية وتشكيل القوة تشكيلاً قتاليا.
وأشار الفريق بن عزيز، إلى الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بحق أبناء الشعب اليمني في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.
وأكد بأن هذه المليشيات لن يردعها إلا القوة وهو ما يتحتم على جميع منتسبي الجيش بأن يكونوا على أهبة الاستعداد لتخليص الشعب اليمني من هذه المليشيات الإرهابية ومن شرورها
ونقل رئيس هيئة الأركان العامة، في كلمته خلال تنفيذ المشروع، إلى ضباط هيئة التدريب والدوائر التابعة لها وأركانات الشعب، تحايا وتقدير القيادة السياسية والعسكرية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وكافة أعضاء المجلس، وقيادة وزارة الدفاع..مشيدًا بمستوى الجاهزية وحسن الأعداد والتنظيم لتنفيذ مشروع الرماية.
وعبّر رئيس الأركان، عن فخره واعتزازه لما شاهده من مهارات وقدرات عالية أظهرها ضباط هيئة التدريب والدوائر التابعة لها وأركانات الشعب خلال تنفيذ مشروع الرماية بالذخيرة الحية.