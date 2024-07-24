الكشف عن طبيعة الإنفجار العنيف الذي سمع دويه ليل أمس بمحافظة الحديدة ''صورة''

الأربعاء 24 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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شهدت مدينة الحديدة غرب اليمن، ليل الثلاثاء- الأربعاء، انفجارًا هائلًا في أحد خزانات النفط بميناء المدينة الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

وقالت مصادر محلية إن انفجارًا ضخمًا سُمع دويه في مدينة الحديدة، عقب وصول النيران المشتعلة إلى أحد خزانات الوقود في المنشآت النفطية بالميناء.

وأضافت المصادر أن ألسنة اللهب والدخان شوهدت وهي ترتفع في سماء الميناء، جراء فشل جهود احتواء النيران التي وصلت إلى خزان الوقود بعد ثلاثة أيام من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الميناء.

وهناك مخاوف من اتساع النيران إلى خزان الغاز المتواجد قرب الحرائق في ميناء الحديدة.