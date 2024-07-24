عدن.. مسؤول في البنك المركزي يكشف تعرضه للتهديد بالتصفية ويعلن استقالته من منصبه

الأربعاء 24 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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قدم وكيل محافظ البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح استقالته من منصبه وقال:''أجد نفسي بحاجة لترك مكاني الوظيفي بعد أن أصبح من الصعوبة ممارسة مهام الرقابة على البنوك في ظل التغيرات المحلية والاقليمية''.

راجح ذكر في مذكرة-اطلع عليه محرر مأرب برس- انه بذل كل جهده لمحاولة تحسين الوضع الاقتصادي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من بقايا القطاع المصرفي.

واضاف: عملت مع المعبقي منفردين في ظل غياب بقية المؤسسات الرسمية التي كان يفترض أن تكون مساندة لمهامنا.

وكشف راجح انه عمل في مرحلة معقدة وصعبة وواجه كافة التحديات والمخاطر بما فيها تهديده بالتصفية.

وكان محافظ البنك المركزي احمد المعبقي قدم استقالته بعد موافقة الحكومة الغاء قراراته الاخيرة، لكن المجلس الرئاسي رفض الاستقالة وقال ان المعبقي مستمر في منصبه.