ما الذي يحدث…. انفجار ونيران حديدة في الحديدة وإسرائيل تعترض مسيرات إسرائيل

الأربعاء 24 يوليو-تموز 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_خاص

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بعد 3 أيام على الاستهداف الإسرائيلي الذي ضرب اليمن، شهدت مدينة الحديدة فجر يوم الأربعاء، انفجارًا هائلًا في أحد خزانات النفط بميناء المدينة الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

فقد اندلعت النيران من الميناء، واشتعلت فيه وسط تصاعد أعمدة الدخان بعد اتساع ألسنة اللهب.

فيما أفادت مصادر محلية بأن انفجارًا ضخمًا سُمع دويه في مدينة الحديدة، عقب وصول النيران المشتعلة إلى أحد خزانات الوقود في المنشآت النفطية بالميناء.

كما أكدت أن جهود احتواء النيران فشلت ما أدى إلى اتساع الحرائق ووصولها إلى خزان الوقود.

أتى هذا الحريق متزامناً مع إعلان الجيش الإسرائيلي أن عناصره اعترضت مسيرتين مساء الثلاثاء، كانتا في طريقهما إلى إسرائيل.

وكان القصف الإسرائيلي الذي استهدف ميناء الحديدة السبت الماضي، قد أسفر عن وفاة تسعة مدنيين وإصابة 87 وفقدان ثلاثة آخرين، وفقًا لوسائل إعلام تابعة للحوثيين، إضافة إلى أضرار مادية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس" السبت الماضي، أن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات استهدفت أهدافاً حوثية في منطقة ميناء الحديدة في اليمن.

وقال إن ذلك جاء ردا على الهجمات الحوثية ضد إسرائيل طوال الأشهر الأخيرة. هجوم على تل أبيب في المقابل، ذكرت وسائل إعلام حوثية أن قوات أميركية وبريطانية شنت سلسلة غارات على مدينة الحديدة.

وبينت أن الغارات على اليمن استهدفت منشآت تكرير النفط في ميناء الحديدة، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى جراء ذلك دون أن تشير إلى حصيلة محددة.

جاء هذا بعدما ذكرت مصادر إعلامية كشفت أن الحوثيين أطلقوا الجمعة الماضي، 5 أهداف جوية تجاه تل أبيب، هي عبارة عن صاروخ باليستي و4 مسيرات.

كما أكدت الجماعة أمر الاستهداف، وأعلنت أنه رداّ على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 9 أشهر.