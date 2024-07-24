الجيش الأمريكي يعلن تدمر 3 منصات صواريخ في اليمن

الأربعاء 24 يوليو-تموز 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_خاص

عدد القراءات 177

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تدمير قواتها 3 منصات للصواريخ بمناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

وقالت "سنتكوم" في بيان لها على منصة "إكس" اليوم الأربعاء "خلال الـ 24 ساعة الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير ثلاث منصات إطلاق صواريخ في منطقة يسيطر عليها الحوثيون باليمن". وأضافت "تقرر أن منصات إطلاق الصواريخ هذه تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وأفادت في البيان بأنه "تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا".

تحديث من القيادة المركزية الأمريكية ليوم 23 يوليو/تموز خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير ثلاث منصات إطلاق صواريخ تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.