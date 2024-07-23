عقب اقتحامها لمنزل أحد مشائخها.. قبائل خولان الطيال تحشد رجالها وتضع المليشيات أمام خيارات صعبة .. منحتها مهلة زمنية محددة

الثلاثاء 23 يوليو-تموز 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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احتشد المئات من أبناء قبيلة خولان الطيال اليوم الثلاثاء 23 يوليو/ تموز 2024، للتنديد بحادثة اقتحام مليشيات الحوثي الانقلابية لمنزل أحد مشائخها.

وذكرت مصادر قبلية لمأرب برس بأن المئات من أبناء قبيلة خولان الطيال يواصلون احتشادهم الى احدى المطارح الخاصة بقبيلتهم والتي تدعى "الشرزه" للتنديد وتدارس الرد على اقتحام مليشيات الحوثي لمنزل احد مشايخ القبيلة واعتقاله مع مرافقية عقب مواجهات عنيفة استمرت لساعات.





وقالت المصادر بأن تحشيدات أبناء قبيلة خولان الطيال لاتزال متواصلة رفقة عتادهم العسكري للوقوف أمام تطورات عملية اقتحام المليشيات لمنزل الشيخ أحمد بن صالح شديق واعتقاله مع مرافقة من منزله بحي دار سلم بالعاصمة صنعاء عقب نفاذ ذخيرته.







وذكرت المصادر بأن قبائل خولان الطيال بعثو برسالة غاضبة عبر وسيط مقرب من المليشيات مفادها بأن على الجماعة الإرهابية الاسراع في الافراج عن الشيخ أحمد بن صالح شديق ومرافقيه خلال مهله لا تتجاوز الـ 24 ساعة القادمة .





واوضحت المصادر بأن قبائل خولان الطيال خاطبت المليشيات في رسالتها بانها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال اصرت على تجاهل مطالبهم ورد اعتبار كيان قبيلتهم.





وامس الاثنين أفادت مصادر قبلية باندلاع مواجهات عنيفة بين مليشيات الحوثي ومسلحين قبليين بمختلف الاسلحة في العاصمة صنعاء.





وذكرت المصادر لـ”مأرب برس “بأن الاشتباكات اندلعت اثر قيام المليشيات الحوثية بأرسال حملة أمنية لاقتحام منزل الشيخ القبلي "أحمد بن صالح شديق"في حي دار سلم الذي ينتمي إلى قبيلة خولان الطيال وهو ما دفع مرافقي ومقربي الشيخ شديق بمواجهة الحملة وكسر غطرستها مما تسبب باندلاع مواجهات عنيفة بمختلف الأسحلة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة .





واوضحت المصادر بان مبرر المليشيات الحوثية بمهاجمة منزل الشيخ أحمد شديق هو مطاردة احد المطلوبين لأجهزتها الامنية والذي يدعى "عبدالوهاب طامش" .



وقالت المصادر بان الاشتباكات نتج عنها خسائر مادية فادحة في المنزل الذي حاولت المليشيات الحوثية اقتحامه.



