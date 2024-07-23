حادثة مأساوية في إحدى المدارس بصنعاء ضحيتها 6 طالبات

الثلاثاء 23 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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افادت مصادر محلية اليوم الثلاثاء 23 يوليو/تموز 2024م، بوفاة وإصابة 6 طالبات نتيجة انهيار سور مدرسة بالعاصمة صنعاء الخاضعة للاحتلال الحوثي.



وذكرت المصادر لـ ”مأرب برس “ بأن سور مدرسة شهداء جدر الواقعة خلف مستشفى اليمني المصري في منطقة جدر التابعة لمديرية بني الحارث انهار بصورة مفاجئة خلال تواجد مجموعة من الطالبات ما تسبب بوفاة طالبتيين وإصابة أربع اخريات.



وقالت المصادر بأن اسباب انهيار السور كان ناجما عن تعرضه للتعرية والاهمال المتعمد من قبل سلطة الانقلاب الحوثيه المنشغلة بحملات الجباية.