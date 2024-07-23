اكثر من 140 نجماً عالمياً يشاركون في بطولة الماسترز السعودية للسنوكر

الثلاثاء 23 يوليو-تموز 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- عكاظ

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تستعد العاصمة الرياض لاستضافة منافسات بطولة الماسترز السعودية للسنوكر، التي ينظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، بإشراف من وزارة الرياضة، خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 7 سبتمبر 2024، في الصالات الرياضية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، حيث تقرر أن تشهد البطولة مشاركة 144 من أفضل لاعبي السنوكر في العالم.

وستقام البطولة بنظام الجولات، وبنفس صيغة بطولة العالم للسنوكر، إذ ستكون الجولة الأولى مخصصةً للمصنفين من 81 إلى 112 ضد المصنفين من 113 إلى 144، وذلك في 30 أغسطس، فيما ستكون الجولة الثانية في الـ31 من أغسطس للفائزين الـ32 ضد المصنفين من 49 إلى 80، وستكون الجولة الثالثة في 1 سبتمبر للفائزين الـ32 ضد المصنفين من 17 إلى 48، تليها الجولة الرابعة في الـ2 من سبتمبر، التي ستكون للفائزين الـ32 ضد بعضهم البعض، كما أن الجولة الخامسة ستضم الفائزين الـ16، ضد المصنفين من 1 إلى 16 في آخر 32.

وتتكون بطولة الماسترز السعودية للسنوكر من 128 لاعباً، إضافةً إلى 16 لاعباً تجري دعوتهم من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، إذ تضم البطولة عدداً من نجوم اللعبة، يتقدمهم بطل العالم كايرين ويلسون، إضافةً إلى روني أوسوليفان، جود ترامب، مارك ألين، جون هيجنز، مارك سيلبي، فيما ستضم قائمة اللاعبات: رياني إيفانز، ومينك نوتشاروت، باي يوليو، وبيبيات سيريباريون، إذ سيكنّ في قائمة المشاركات بأول حدثٍ تصنيفي يقام في المملكة.

وقال رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري: «نكتب اليوم تاريخاً جديداً للعبة السنوكر في المملكة العربية السعودية، إذ إننا نشعر بحماسٍ كبير لمشاهدة المواهب العالمية، وعمل تجربةٍ مميزةٍ للاعبين والجماهير».

من جانبه أوضح رئيس جولة السنوكر العالمية ستيف داوسون أن البطولة المقامة في السعودية تعد الأكبر من ناحية أعداد اللاعبين في المراحل النهائية، وذلك بين البطولات الأربع الكبرى، مبيناً أنها تعتبر فرصةً ثمينةً للاستمتاع بالثقافة السعودية، مشيرا إلى أن هذه الشراكة الممتدة لـ10 سنوات ستركز على تطوير المشاركة في لعبة السنوكر بجميع مستوياتها.

يذكر أن هذه البطولة ضمن حزمةٍ من الأحداث والفعاليات العالمية الرياضية التي تحتضنها المملكة العربية السعودية، باعتبارها مركزاً وموطناً للرياضات العالمية ومقراً لاستقبال الرياضيين العالميين، حيث استقبلت المملكة خلال هذه المنافسات ما يزيد على 2.6 مليون مشجع.