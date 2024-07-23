عاجل : رئاسة الجمهورية تعترف بتقديم محافظ البنك المركزي استقالته وتكشف عن مصير المعبقي

الثلاثاء 23 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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صرح مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، ان رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، رفضوا بالاجماع استقالة محافظ البنك المركزي احمد غالب المعبقي.

وقال المصدر ان محافظ البنك عدل عن قرار الاستقالة وهو باق في منصبه بدعم كامل من مجلس القيادة والحكومة لمواصلة جهود الاصلاحات المصرفية الشاملة المدعومة من الاشقاء والاصدقاء.

واهاب المصدر بوسائل الاعلام مراعاة حساسية التعاطي مع القضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال والمصالح والمسؤوليات المجتمعية المترتبة عليها.