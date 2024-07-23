هل تغيرت أسعار الصرف اليوم متأثرة بالاتفاق الأخير بين الشرعية والحوثيين؟ الأسعار هذه اللحظة

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساءاليوم الثلاثاء بتاريخ 23/07/2024، ونلحظ استعادة الريال في مناطق الشرعية جزءا بسيطا جدا من قيمته امام الدولار والسعودي، بالتزامن مع الاعلان عن اتفاق بين الحكومة والحوثيين بشأن القطاع المصرفي واجراءات البنك المركزي..
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1885
بيع الدولار 1910
شراء السعودي 493
بيع السعودي 496
الاسعار في صنعاء
شراء الدولار 535
بيع الدولار 538
شراء السعودي 140
بيع السعودي 140.40