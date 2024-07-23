هل تغيرت أسعار الصرف اليوم متأثرة بالاتفاق الأخير بين الشرعية والحوثيين؟ الأسعار هذه اللحظة

الثلاثاء 23 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساءاليوم الثلاثاء بتاريخ 23/07/2024، ونلحظ استعادة الريال في مناطق الشرعية جزءا بسيطا جدا من قيمته امام الدولار والسعودي، بالتزامن مع الاعلان عن اتفاق بين الحكومة والحوثيين بشأن القطاع المصرفي واجراءات البنك المركزي..

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار 1885

بيع الدولار 1910

شراء السعودي 493

بيع السعودي 496

الاسعار في صنعاء

شراء الدولار 535

بيع الدولار 538

شراء السعودي 140

بيع السعودي 140.40