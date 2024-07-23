أنباء عن تقديم المعبقي استقالته من البنك المركزي اليمني

الثلاثاء 23 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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أفادت تقارير اعلامية اليوم الثلاثاء بأن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي قدم استقالته.

ولم يصدر شيء رسمي يؤكد او ينفي ذلك حتى لحظة نشر هذا الخبر (الثالثة عصرا)

يأتي هذا بعد ساعات قليلة من اعلان المبعوث الاممي اتفاق الحكومة الشرعية مع الحوثيين على عدة نقاط في مقدمتها الغاء القرارات القوية التي كان محافظ البنك المركزي قد اعلن عنه خلال الايام الماضية.

وشن ناشطون هجوما على الحكومة لتراجعها عن تلك الاجراءات ووصفوا ما حدث بالنكسة والأمر المخزي، بحسب ما رصده محرر مأرب برس من تفاعلات.