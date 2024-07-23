التربية في عدن تعلن موعد بداية ونهاية العام الدارسي الجديد وتحدد تاريخ امتحانات النقل والثانوية

الثلاثاء 23 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن، بدء العام الدارسي الجديد 2024 - 2025 من تاريخ 18 من أغسطس المقبل لجميع المراحل الدراسية في عموم المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

ووفقا للقرار الوزاري رقم ٥٤ لعام ٢٠٢٤م بشأن التقويم المدرسي للعام 2024 - 2025م، فإن انتظام الإدارات المدرسية سيكون يوم الاحد ٤ أغسطس المقبل على أن تبدأ عملية القيد والتسجيل والانتقال في جميع المراحل الدراسية يوم الاثنين في الخامس من الشهر ذاته، فيما انطلاق الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول ستكون يوم الأحد ١٨ أغسطس ٢٠٢٤م.

وبحسب التقويم المدرسي ستجرى اختبارات النقل لنهاية الفصل الدراسي الأول في ١ ديسمبر المقبل من العام الجاري وبدأ إجازة منتصف العام الدراسي في ١٥ ديسمبر وتستمر لمدة سبعة أيام.

فيما تكون الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني، يوم الاحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤، وتبدأ إجازة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام ١٤٤٦ هجرية في ٢٠ مارس ٢٠٢٥م، وتستأنف الدارسة في ٦ أبريل من العام المقبل على أن تنتهي الدارسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥م في العاشر من الشهر ذاته وتبدأ اختبارات النقل للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد ١٣ أبريل ٢٠٢٥م.

هذا وتنطلق اختبارات الشهادة الثانوية العامة بقسميها (العلمي والأدبي) في ٤ مايو ٢٠٢٥م.

وشدد وزير التربية والتعليم طارق سالم العكبري، على التزام جميع الإدارات التربوية والتعليمية في جميع المحافظات، والتقيد والتنفيذ بما ورد في التقويم المدرسي للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025 وضرورة انتظام هيئات التدريس في المدارس الحكومية والأهلية يوم الاحد ١١ أغسطس المقبل وذلك للتهيئة للعام الدراسي الجديد.