عاجل.. رواية الحوثيين الرسمية لطبيعة الإتفاق الذي أعلن التوصل اليه اليوم

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على خلاف ما اعلن عنه المبعوث الاممي حول توصل كلا من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الى اتفاق، لعبت السعودية دورا هاما في التوصل اليه، أعلن ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام،عن التوصل إلى ما اسماه ''اتفاق بين اليمن والسعودية'' لمعالجة بعض القضايا الإنسانية والاقتصادية.
ولم يشير عبدالسلام الى ان الاتفاق تم مع الحكومة الشرعية، كما جاء في بيان المبعوث.
عبدالسلام كتب في منشور على حسابه بمنصة "إكس" رصده محرر مأرب برس، أن الاتفاق نص على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة .
ونص الاتفاق كذلك على استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة .
وأشار إلى أن الاتفاق تضمن عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق .
وكانت الحكومة الشرعية قد رحبت في بيان بما جاء في اعلان مبعوث الامم المتحدة.