عاجل.. المبعوث الأممي إلى اليمن يتحدث عن اتفاق بين الشرعية والمليشيات بشأن القطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية

الثلاثاء 23 يوليو-تموز 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ اليوم الثلاثاء عن توصل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومليشيات الحوثي، إلى اتفاق بشأن تخفيض التصعيد في القطاع المصرفي، والخطوط الجوية اليمنية واستئناف رحلاتها من مطار صنعاء الدولي، مع زيادتها وتوسيعها لتشمل وجهات إضافية.

وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، الثلاثاء، إن "الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي أبلغتا المبعوث؛ هانز غروندبرغ، أنهما اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية".

وأضاف البيان أن النص المكتوب الذي تسلمه المبعوث الأممي من الطرفين يتضمن "إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة".

كما تضمن الاتفاق السماح باستئناف الرحلات الجوية المباشرة لطيران "اليمنية" بين صنعاء والأردن وزيادتها إلى ثلاث رحلات يومياً، بالإضافة إلى تسيير رحلات إلى كل من القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة.

وأشار البيان إلى ضرورة البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق، وكذا عقد اجتماعات خاصة بشأن معالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية.

وفيما طلب الطرفان دعم الأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، أكد غروندبرغ جاهزية المنظمة الدولية للعمل معهما لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وأن "يقوم مكتبه بالتواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند"، لتسهيل عملية استئناف وتوسيع الرحلات الجوية المباشرة إليها من مطار صنعاء.

وأشاد المبعوث الأممي بالدور الذي لعبته السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق، مشدداً على ضرورة "تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة".