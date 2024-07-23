تحالف شركات سعودية للاستحواذ على أطول برج في العالم بمليارَي دولار

الثلاثاء 23 يوليو-تموز 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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وقّعت، الأحد، شركة «المملكة القابضة» و«سمو» و«جدة الاقتصادية»، اتفاقية للاستحواذ على صندوق «الإنماء - مدينة جدة»، المالك لمشروع بناء أطول برج في العالم بمدينة جدة (غرب السعودية)، بقيمة 6.8 مليار ريال (1.8 مليار دولار).

وستمتلك شركة «المملكة القابضة»، التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال، ما نسبته 40 في المائة من الصندوق الجديد، وفق إفصاح الشركة، الأحد، للسوق المالية السعودية (تداول).

وتوقعت «المملكة القابضة» الإعلان عن الأثر المالي لهذه الاتفاقية، بعد انتهاء شركة «جدة الاقتصادية» من قياس الأثر المالي في سجلاتها المحاسبية. وكانت مجلة «ميد للمشاريع» ذكرت نهاية 2022، أن شركة «جدة الاقتصادية» استأنفت الأعمال في مشروع برج جدة، الذي سيبلغ طوله أكثر من 1000 متر، بعد تأخير في تطويره منذ عام 2013.

منظر يُظهر موقع بناء برج جدة في جدة 6 فبراير 2018 (رويترز) وبحسب شركة «دار الأركان» المتخصّصة في العقارات، فقد كان هناك تقدّم كبير في بناء البرج، ولكن في يناير (كانون الثاني) 2018 قامت الشركة المالكة للمشروع بإيقاف الأعمال بالبرج، وذلك بسبب العديد من المشكلات التي تعرّض لها العاملون من المقاولين، وحينها اكتمل ثلث البرج فقط، وتم إيقافه على هذا النحو.

ومن المقرّر أن يضم البرج، الذي سيصبح أطول برج في العالم، فندقاً من فئة الـ5 نجوم، ومركز تسوق، ومكاتب تجارية، وتقدّر تكلفة بنائه بحوالي 75 مليار ريال (20 مليار دولار)، على امتداد البحر الأحمر شمال جدة، وفق «دار الأركان».