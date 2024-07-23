الجيش الأمريكي يعلن عن تدمر 4 زوارق حوثية في البحر الأحمر

الثلاثاء 23 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_خاص

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أعلن الجيش الأميركي تدمير 4 زوارق حوثية مسيّرة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون، وذلك في سياق الضربات الاستباقية الدفاعية التي تقودها واشنطن لتحجيم قدرة الجماعة على مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، أن الزوارق الحوثية كانت تمثل تهديداً وشيكاً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

ولم يذكر الجيش الأميركي أماكن استهداف هذه الزوارق، إلا أن إعلام الجماعة الحوثية اعترف بتلقي 6 غارات وصفها بـ«الأميركية والبريطانية»، استهدفت اثنتان منها موقعاً في مديرية ميدي التابعة لمحافظة حجة، بينما استهدفت 4 غارات مديرية الصليف على البحر الأحمر، شمال ميناء الحديدة. في هذه الأثناء، أعلن مسؤولون حوثيون استئناف العمل في ميناء الحديدة بكامل طاقته رغم استمرار الحريق في مستودعات الوقود لليوم الثالث جراء الغارات الإسرائيلية التي وقعت، السبت