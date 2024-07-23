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الصين تعلن عن اتفاق بكين لإنهاء الإنقسام بين فتح وحركة حماس

الثلاثاء 23 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات
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 ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن قادة حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين وقعوا اليوم الثلاثاء على «إعلان بكين» لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية.

وأضاف الإعلام الصيني أن قادة الحركتين سيلتقون مع ممثلي وسائل الإعلام في بكين الثلاثاء بحضور وزير الخارجية الصيني وانغ يي بعد محادثات جرت على مدى يومين.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر إعلامية صينية أن 14 فصيلا فلسطينيا في المجمل يحضرون اللقاء.

وقال وزير الخارجية الصيني إن الفصائل الفلسطينية اتفقت على تشكيل «حكومة مصالحة» في حضور نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول وعضو المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق.

وأضاف وانغ خلال توقيع «إعلان بكين» أن «أهم نقطة هو الاتفاق على تشكيل حكومة مصالحة وطنية موقتة حول إدارة غزة بعد الحرب»

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