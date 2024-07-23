الجيش الأمريكي يعلن عن تدمر 4 زوارق حوثية في البحر الأحمر الصين تعلن عن اتفاق بكين لإنهاء الإنقسام بين فتح وحركة حماس اجتماع طارئ في الرياض لمناقشة هذا الأمر وجه رسالة لاذعة للكيان الصهيوني وشقيقه الحوثي.. الرئيس العليمي يبلغ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً للقبول بالمفاوضات مع المليشيات تعرف على أضرار الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة اندلاع مواجهات عنيفة بين مليشيات الحوثي ومسلحين قبليين في صنعاء وقبائل خولان الطيال تتداعى إلى منزل «الشيخ الغادر» مليشيات الحوثي ترغم نحو 41 مسؤولاً متحوثا على حضور دورات طائفية في صنعاء الاستخبارات الألمانية تستعين بجيمس بوند محكمة أبوظبي تصدر أحكاما رادعة بحق 54 شخصا بعضهم بالمؤبد والسجن والابعاد في قضية «التجمهر» تحذير سعودي شديد اللهجة لكل القادمين الى المملكة بتأشيرة الحج.. وتلويح بالعقوبات
ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن قادة حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين وقعوا اليوم الثلاثاء على «إعلان بكين» لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية.
وأضاف الإعلام الصيني أن قادة الحركتين سيلتقون مع ممثلي وسائل الإعلام في بكين الثلاثاء بحضور وزير الخارجية الصيني وانغ يي بعد محادثات جرت على مدى يومين.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر إعلامية صينية أن 14 فصيلا فلسطينيا في المجمل يحضرون اللقاء.
وقال وزير الخارجية الصيني إن الفصائل الفلسطينية اتفقت على تشكيل «حكومة مصالحة» في حضور نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول وعضو المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق.
وأضاف وانغ خلال توقيع «إعلان بكين» أن «أهم نقطة هو الاتفاق على تشكيل حكومة مصالحة وطنية موقتة حول إدارة غزة بعد الحرب»