اجتماع طارئ في الرياض لمناقشة هذا الأمر

الثلاثاء 23 يوليو-تموز 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت منظمة التعاون الرقمي، التي مقرها الرياض، اليوم (الاثنين)، أنها ستدعو إلى اجتماع طارئ في العاصمة السعودية لدولها الأعضاء مع عدد من خبراء الاقتصاد الرقمي للتباحث حيال تبعات الخلل التقني، الجمعة، الذي أدى إلى تعطل العديد من العمليات المهمة حول العالم و«لاستخلاص الدروس» منها.

وأوضحت المنظمة التي تضم 9 دول، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن «الآثار العميقة التي حدثت بسبب العطل تمثل جرس إنذار، وتعكس الحاجة الملحة لتكريس تعاون رقمي عالمي أكثر فاعلية وقدرة على الاستجابة السريعة لتلافي المخاطر والأضرار، وضمان استمرارية واستدامة القطاعات الحيوية في عالم يزداد اعتماده على القنوات والمنصات الرقمية».

ومنظمة التعاون الرقمي هي منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، تأسست في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 ضمن جهود السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي حول العالم.