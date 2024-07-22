اندلاع مواجهات عنيفة بين مليشيات الحوثي ومسلحين قبليين في صنعاء وقبائل خولان الطيال تتداعى إلى منزل «الشيخ الغادر»

الإثنين 22 يوليو-تموز 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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أفادت مصادر قبلية الاثنين 22 يوليو 2024 باندلاع مواجهات عنيفة بين مليشيات الحوثي ومسلحين قبليين بمختلف الاسلحة في العاصمة صنعاء.

وذكرت المصادر لـ”مأرب برس “بأن الاشتباكات اندلعت اثر قيام المليشيات الحوثية بأرسال حملة أمنية لاقتحام منزل الشيخ القبلي "أحمد بن صالح شديق" الذي ينتمي إلى قبيلة خولان الطيال وهو ما دفع مرافقي ومقربي الشيخ شديق بمواجهة الحملة وكسر غطرستها مما تسبب باندلاع مواجهات عنيفة بمختلف الأسحلة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة .

واوضحت المصادر إلى ان مبرر المليشيات الحوثية بمهاجمة منزل الشيخ أحمد شديق هو مطاردة احد المطلوبين لأجهزتها الامنية والذي يدعى "عبدالوهاب طامش" .



وقالت المصادر بان الاشتباكات نتج عنها خسائر مادية فادحة في المنزل الذي حاولت المليشيات الحوثية اقتحامه.

ولم يتسنى للمصادر معرفة ما إذا كان هناك اي خسائر بشرية حتى كتابة هذا الخبر.



المصادر ذاتها ذكرت بأن قبائل خولان عبرت عن غضبها الشديد تجاه التصرفات الحوثية الاستفزازية و الارهابية تجاه احد مشائخها ... مشيرةً إلى ان ابناء القبيلة تداعو الى منزل الشيخ محمد بن ناجي الغادر وعقدوا اجتماعا موسعا لمناقشة اجراءات الرد على التصعيد الحوثي ضد كيان قبيلتهم .