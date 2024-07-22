تحذير سعودي شديد اللهجة لكل القادمين الى المملكة بتأشيرة الحج.. وتلويح بالعقوبات

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شددت وزارة الحج والعمرة في المملكةالعربيةالسعودية، على أن تخلف القادمين بتأشيرة الحج عن المغادرة، يعد مخالفة نظامية تستوجب العقوبة، مشيرة إلى أن المغادرة قبل انتهاء التأشيرة أفضل ختام للرحلة.
وأكدت الوزارة أن تأشيرة الحج صالحة للحج فقط، ولا تمكّن من العمل، ولا تسمح للقادمين بها بالإقامة
المصدر- عكاظ