تحذير سعودي شديد اللهجة لكل القادمين الى المملكة بتأشيرة الحج.. وتلويح بالعقوبات

الإثنين 22 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 129

شددت وزارة الحج والعمرة في المملكةالعربيةالسعودية، على أن تخلف القادمين بتأشيرة الحج عن المغادرة، يعد مخالفة نظامية تستوجب العقوبة، مشيرة إلى أن المغادرة قبل انتهاء التأشيرة أفضل ختام للرحلة.

وأكدت الوزارة أن تأشيرة الحج صالحة للحج فقط، ولا تمكّن من العمل، ولا تسمح للقادمين بها بالإقامة

المصدر- عكاظ