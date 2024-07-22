تدخل عاجل من المجلس الصحي السعودي بخصوص علاج السكري والأعشاب

الإثنين 22 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أطلق المركز الوطني للسكري، التابع للمجلس الصحي السعودي، نصائح للمصابين بداء السكري للنوعين الأول والثاني.

ونصح الفريق الطبي في المركز، الأشخاص المصابين بداء السكري، بعدم تناول الأعشاب والخلطات لعلاج داء السكري، مؤكداً أنها لا تنفع في علاج النوع الأول.

وأضاف أن نفعها في النوع الثاني من داء السكري غير موثوق، ولها آثار جانبية ومضاعفات، قد تؤدي -لا سمح الله- إلى تفاقم أمراض أخرى أو الوفاة.