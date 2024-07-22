قبيلة آنس تشيع العميد الاكوع أحد قيادات الجيش الوطني الى مقبرة الشهداء بمأرب

الإثنين 22 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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شيعت قبيلة آنس صباح اليوم الإثنين العقيد سعد سعد عبدالله الهدداي ضابط الأمن جبهة ذنه الى مقبرة الشهداء بمحافظة مأرب.

وكان في مقدمة مشيعي الفقيد عدد من القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الإجتماعية حيث تقدم القيادات العسكرية العميد علي الجائفي والقيادات الأمنية مساعد مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد يحيى الاكوع والشخصيات الإجتماعية الشيخ احمد الصيح والشيخ محمد الخضيري كما حضر التشييع عدد غفير من المواطنين وأقارب الشهيد وأهله ومحبيه.

وخلال التشييع، أشاد العميد الجائفي بمناقب الشهيد العقيد سعد الهدادي وتضحياته الخالدة في المعركة الوطنية للدفاع عن الثورة والجمهورية واستعادة مؤسس مليشيا الحوثي الكهنوتي

ومن جانبهم، أكد المشيعون بالمضي قدمًا على دربه وعلى درب كل شهداء المعركة الوطنية حتى تحرير كامل تراب الوطن وتحقيق حلم اليمنيين المنشود والمتمثل في الدولة اليمنية الاتحادية القوية.

واستشهد الفقيد وهو يؤدي واجبه الوطني في طليعة أبطال الجيش وأحرار اليمن الذين يدافعون عن الثوابت والمكتسبات الوطنية ويواجهون عدوان مليشيا الحوثي الانقلابية.