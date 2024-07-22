استئناف العمل بميناء الحديدة وحصيلة أخيرة بضحايا القصف الإسرائيلي

الإثنين 22 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أعلن الحوثيون استئناف العمل في ميناء الحديدة بعد تعرضه لأضرار جراء غارات جوية إسرائيلية، السبت.

وقال محافظ الحديدة المعين من جانب الحوثيين ان العمل في الميناء عاد، ووتيرة عالية، خلال 24 ساعة من القصف الإسرائيلي، الذي وصفه ب"الحقير".

وكانت صور الأقمار الصناعية قد كشفت حجم الأضرار التي لحقت بميناء الحديدة، بعد يوم من استهدافه بالغارات.

وقالت وكالة رويترز إن الصورة التي التقطتها شركة "ماكسار تكنولوجيز"، أظهرت أن صهاريج التخزين في الميناء لا تزال مشتعلة مع تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان.

وأظهرت الصورة احتراق مساحة كبيرة من الميناء باللون الأسود، بينما بدت مناطق أخرى سليمة نسبيًا.

من جهتها، قالت شركة النفط التابعة للحوثيين إن القصف الإسرائيلي تسبب بضرر كلي وجزئي في عدد سبعة عشر خزاناً نفطياً، منها خزانان للمازوت.

وأعلن الحوثيون ارتفاع ضحايا هجوم الاحتلال الإسرائيلي على محافظة الحديدة إلى 6 قتلى و 3 مفقودين، و83 مصابا.